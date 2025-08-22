शिवपुरी (मध्य प्रदेश), 22 अगस्त: भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई. यह दुर्घटना पोहरी-बैराड़ मार्ग पर स्थित अमरोदा गांव के पास हुई. वैन में सवार सभी छात्र बैराड़ स्थित प्रथा विद्यापीठ स्कूल के थे. हादसे के समय वाहन में एलकेजी से कक्षा 7 तक के लगभग 16 छात्र और एक शिक्षक मौजूद थे. घटना में 14 से अधिक बच्चे घायल हो गए. शुरुआत में सभी को नजदीकी बैराड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए बाद में उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल स्थानांतरित किया गया. मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत व बचाव कार्य तेज़ी से शुरू किया. हादसे की वजह सड़क पर फिसलन और तेज़ बारिश मानी जा रही है, जबकि वैन की फिटनेस और ड्राइवर की लाइसेंस स्थिति को लेकर जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Samba Bus Accident: जम्मू के सांबा जिले में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस का टायर फटने से गहरे नाले में गिरी, एक की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी; VIDEO
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्कूल वैन पुलिया से गिरी, 14 बच्चे घायल
#WATCH | School Van Carrying Students Loses Control, Falls In Culvert In MP's Shivpuri; 14 Injured, One Critical#MadhyaPradesh #MPNews #Shivpuri pic.twitter.com/VM2LT0kge6
— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) August 22, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)