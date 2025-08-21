Samba Bus Accident: जम्मू के सांबा जिले में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस का टायर फटने से गहरे नाले में गिरी, एक की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Samba Bus Accident: जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ. माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस सांबा जिले के जतवाल इलाके में एक गहरे नाले में गिर गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

हादसा टायर फटने के कारण हुआ

जानकारी के अनुसार, बस का टायर फटने के बाद यह हादसा हुआ. जैसे ही टायर फटा, बस अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिर गई. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायलों को नाले से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Jammu-Pathankot Highway Bus Accident: जम्मू-पठानकोट हाईवे पर बस हादसा; वैष्णो देवी जा रहे एक श्रद्धालु की मौत, 40 घायल

जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बड़ा हादसा

उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु थे बस में सवार

अब तक की जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. ये यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे. उसी समय यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि बस में लगभग 65 से 70 यात्री सवार थे, जिनमें से 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. राहत की बात यह है कि अधिकतर यात्री सुरक्षित हैं.

गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं एम्स विजयपुर रेफर

घायलों में जिनकी हालत गंभीर है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए सांबा जिला अस्पताल से एम्स विजयपुर रेफर किया गया है. पुलिस के अनुसार यह दुखद हादसा जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जतवाल क्षेत्र में हुआ हैं.