Bhiwandi Fire Accident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भीषण आगजनी की खबर सामने आई है, जहां भिवंडी इलाके में स्थित रिचलैंड कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

स्थानीय प्रशासन ने इलाके को खाली करा लिया है और एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

#WATCH | Thane, Maharashtra | A massive fire broke out at Richland Complex in the Vadpe area of ​​Bhiwandi. Fire tenders present at the spot, and efforts to douse the fire are underway. More details are awaited. pic.twitter.com/CxncYq7Hc5

May 12, 2025