Mamta Kulkarni Resigned From Kinnar Akhara: अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा, "मैं बचपन से साध्वी रही हूं और आगे भी साध्वी ही रहूंगी." ममता कुलकर्णी का यह फैसला अखाड़े के भीतर चल रहे विवादों के बीच आया है. उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन यह साफ किया कि वह अपने आध्यात्मिक सफर को जारी रखेंगी. उनका कहना है कि साध्वी जीवन ही उनकी प्राथमिकता है. उनके इस फैसले से अखाड़े में हलचल मच गई है और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

#WATCH | Prayagraj | Mamta Kulkarni says, "I am resigning from the post of Mahamandaleshwar of Kinnar Akhada. I have been 'sadhvi' since my childhood and I'll continue to be so..."

(Source - Mamta Kulkarni) pic.twitter.com/iQAmmBkjVR

— ANI (@ANI) February 10, 2025