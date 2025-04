MP News: मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव के लिए आज खास था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत दो चीतों को रिलीज किया. ये दोनों चीते पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान में थे, जिन्हें स्थानांतरित कर अब गांधी सागर भेजा गया है. इस अवसर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

इस ख़ास मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में सबसे अधिक सफल मध्यप्रदेश में हुआ है. पुनर्वास के बाद श्योपुर के कूनो में दुनिया में सबसे अधिक चीतों का जन्म हुआ है.

#WATCH | Neemuch | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav released two cheetahs in the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary.

Two Cheetahs have been shifted from Kuno National Park to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary under the 'Project Cheetah'. pic.twitter.com/b6iZa5PQcP

— ANI (@ANI) April 20, 2025