Kolkata FF Result for September 16, 2025 Declared, See Winning Numbers and Result Chart of Lottery Games Like Satta Matka: कोलकाता एफएफ फटाफट, कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध लॉटरी गेम (Satta Matka) है, जिसे हर दिन बड़ी संख्या में लोग खेलते हैं. इस गेम में खिलाड़ियों को सही संख्या का अनुमान लगाना होता है. अगर आपकी संख्या सही निकलती है, तो आपको बड़ी रकम जीतने का मौका मिलता है. यह गेम (Lottery Games) पूरी तरह से अनुमान और किस्मत पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें जोखिम भी शामिल है. खास बात यह है कि सोमवार से शनिवार तक यह दिन में 8 बार खेला जाता है, जबकि रविवार को केवल 4 बार. आप आज यानी 16 सितंबर 2025 के नतीजे kolkataff.tv और kolkataff.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि खेलते समय हमेशा नियमों को समझकर ही भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा कमाने का मौका तो मिलता है, लेकिन नुकसान की भी संभावना रहती है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 789 Kolkata FF 4

