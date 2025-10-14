सागर, मध्य प्रदेश: पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खाद की लाइन में लगे किसानों को समझाने के लिए एसडीएम पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने हाथ में माइक लेकर एक किसान से अभद्रता की थी. अब उससे आगे जाकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)में एक महिला तहसीलदार (Tehsildar)ने किसान को थप्पड़ ही लगा दिया. ये महिला तहसीलदार ने एक किसान को तमाचा जड़ दिया. ये घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले (Sagar District)की बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है की कृषि केंद्र में खाद के टोकन के भारी भीड़ थी और इस दौरान ये तहसीलदार किसानों को टोकन बांट रही थी और किसी किसान से विवाद के बाद महिला अधिकारी ने सीधे उसे थप्पड़ लगा दिया. इस घटना का वीडियो (Video)सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hamirpur: ‘एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा.. खाद के लिए परेशान किसानों को समझाने गए SDM ने की अभद्रता, हमीरपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

तहसीलदार ने किसान को मारा थप्पड़

सागर जिले में सोमवार को एक महिला तहसीलदार द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में तहसीलदार मैडम खाद की लाइन में खड़े किसानों से बात करने पहुंची थी, तभी उन्होंने वहां खड़े एक किसान के गाल पर उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.#Sagar… pic.twitter.com/zeEf75Pu8n — Matrize News Communications Pvt. Ltd (@Matrize_NC) October 14, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)