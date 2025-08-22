Singrauli (MP) Earthquake: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई. भूकंप के झटके आते ही लोग अचानक अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि झटके बहुत हल्के थे, लेकिन जैसे ही जमीन हिली, डर का माहौल बन गया. प्रशासन ने भी हालात पर नजर रखने की बात कही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

विशेषज्ञों के अनुसार, 3.3 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़ी तबाही नहीं लाता, लेकिन यह हमें सतर्क रहने की चेतावनी जरूर देता है. फिलहाल, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत टीमों को तैयार रखा गया है.

ये भी पढें: Indonesia Earthquake Video: इंडोनेशिया में 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 29 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)