Singrauli (MP) Earthquake: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई. भूकंप के झटके आते ही लोग अचानक अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि झटके बहुत हल्के थे, लेकिन जैसे ही जमीन हिली, डर का माहौल बन गया. प्रशासन ने भी हालात पर नजर रखने की बात कही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
विशेषज्ञों के अनुसार, 3.3 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़ी तबाही नहीं लाता, लेकिन यह हमें सतर्क रहने की चेतावनी जरूर देता है. फिलहाल, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत टीमों को तैयार रखा गया है.
सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके
EQ of M: 3.3, On: 22/08/2025 14:05:12 IST, Lat: 24.16 N, Long: 82.56 E, Depth: 10 Km, Location: Singrauli, Madhya Pradesh.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 22, 2025
