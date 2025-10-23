भीलवाड़ा (राजस्थान), 23 अक्टूबर: भीलवाड़ा (Bhilwara) के जिले के जसवंतपुरा इलाके में स्थित एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर 21 अक्टूबर को एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने दबंगई की और अपने रुतबे का रौब जमाया. कर्मचारियों के बीच हुई झड़प का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. घटना उस समय हुई जब ईंधन भरवाने की कतार में प्राथमिकता को लेकर विवाद शुरू हुआ. वीडियो फुटेज में एसडीएम शर्मा अपनी कार से उतरकर गुस्से में कहते दिखाई देते हैं, “मैं यहां एसडीएम हूं, मेरी गाड़ी पहले आई है,” इसके बाद उन्होंने एक कर्मचारी को धक्का देकर थप्पड़ मार दिया. जवाब में कर्मचारी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने तीन कर्मचारियों. दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को हिरासत में लिया. इस बीच, एसडीएम की पत्नी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: मेरठ में सीसीएसयू छात्र नेता विकुल चपराना की दबंगई कैमरे में कैद, पुलिस के सामने शख्स को घुटनों पर बैठाया

भीलवाड़ा में SDM छोटू लाल शर्मा ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा थप्पड़

