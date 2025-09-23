बेंगलुरु के सुंकदकट्टे बस स्टैंड पर 22 सितंबर को दिन दहाड़े एक दिल दहला देनेवाली घटना घटी. जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेटी के सामने निर्मम हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार दोनों की दूसरी शादी हुई थी और दोनों की शादी को तीन महीने ही हुए थे. पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते थे. जब महिला सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तब पति अचानक आया और उस पर बेरहमी से 11 बार चाकू से हमला कर दिया. पीड़िता, के. रेखा एक टेलीकॉलर थी, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी मौत हो गई. यह पूरी घटना मृतिका के 12 साल की बेटी के सामने हुई, इसलिए उसे चश्मदीद गवाह माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Patiala: महिला ने कॉलर पकड़कर युवक को जड़े थप्पड़, लगाया छेड़खानी का आरोप, पटियाला का VIDEO आया सामने

पति ने बेटी के सामने पत्नी पर 11 बार चाकू से वार कर की हत्या

STORY | Woman stabbed to death in front of daughter at Bengaluru bus stand A 32-year-old woman has been stabbed to death by her husband in front of her teenage daughter at a bus stand here, police said on Tuesday. The couple got married only three months ago and this is second… pic.twitter.com/Ij6dyJ45i0 — Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)