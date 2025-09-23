बेंगलुरु के सुंकदकट्टे बस स्टैंड पर 22 सितंबर को दिन दहाड़े एक दिल दहला देनेवाली घटना घटी. जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेटी के सामने निर्मम हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार दोनों की दूसरी शादी हुई थी और दोनों की शादी को तीन महीने ही हुए थे. पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते थे. जब महिला सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तब पति अचानक आया और उस पर बेरहमी से 11 बार चाकू से हमला कर दिया. पीड़िता, के. रेखा एक टेलीकॉलर थी, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी मौत हो गई. यह पूरी घटना मृतिका के 12 साल की बेटी के सामने हुई, इसलिए उसे चश्मदीद गवाह माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Patiala: महिला ने कॉलर पकड़कर युवक को जड़े थप्पड़, लगाया छेड़खानी का आरोप, पटियाला का VIDEO आया सामने

पति ने बेटी के सामने पत्नी पर 11 बार चाकू से वार कर की हत्या

