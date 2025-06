पुणे, महाराष्ट्र: पुणे में आएं दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती है. अब गोखले रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा चालक ने सड़क से जा रही है महिला को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है की इस हादसे के बाद महिला घायल हो चूकी है. इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फूटेज सामने आया है. इस वीडियो में देख सकते है की एक महिला छत्री लेकर सड़क से जा रही होती है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सीधे इस महिला को टक्कर मार देता है. जिसके बाद महिला घायल होकर नीचे गिर जाती है. बता दें की कुछ दिन पहले पुणे में ही ट्रक चालक ने एक दुपहिया वाहन पर सवार महिला को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Road Accident: पुणे के गंगाधाम चौक में ट्रक ने दो लोगों को मारी टक्कर, महिला की कुचलकर हुई मौत, एक की हालत गंभीर, एक्सीडेंट का भयावह वीडियो आया सामने (Watch Video)

तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा चालक ने महिला को मारी टक्कर

Woman Injured After Hit by Auto Rickshaw in Pune's Gokhale Nagar Area!!#PuneNews #RoadAccident #GokhaleNagar #AutoRickshawAccident #WomanInjured #TrafficUpdate #SafetyAlert #PuneTraffic pic.twitter.com/nFhBO3KMW1

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) June 21, 2025