Churu Road Accident: शहरों में और गांवों में सड़कों की हालत इतनी खराब की कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और काफी लोग इन गड्डों के कारण सड़क हादसे के शिकार भी हुए है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. घटना राजस्थान (Rajasthan) के चुरू (Churu) जिले के सादुलपुर की है. जहां पर एक ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) सड़क पर बने एक गड्डे में फंसा और इसके बाद पलटी हो गया. इस ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे सवार थे. ऑटो रिक्शा के पलटते ही सभी बच्चे सड़क पर गिर गए. सभी बच्चे सुरक्षित है और उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई है. प्रशासन की लापरवाही के कारण और सड़कों को समय पर ठीक नहीं करने के कारण एक हादसा हो गया. सामने आएं वीडियो में देख सकते है की सड़क पर गहरा गड्डा बना हुआ है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jalaun Accident: जालौन में लोहे की सरिये से लदा ई रिक्शा सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं और एक बच्ची पर पलटा, एक्सीडेंट का सीसीटीवी आया सामने
सड़क पर गड्डे में ऑटो रिक्शा पलटा
🚨Churu, Rajasthan: Near Shiv Temple, a rickshaw carrying school kids fell into potholes on a damaged road. Kids were thrown out as the auto lost balance. Locals rushed to help. The entire incident was captured on CCTV. pic.twitter.com/X4SMMDJKVK
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 11, 2025
