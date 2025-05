Weather Alert for Haryana: मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए धूल भरी आंधी और गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, अगले 1 से 3 घंटों के भीतर राज्य के कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. जिन जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है, उनमें बागपत, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं.

लोगों को घरों में रहने, खुले में न जाने और बिजली के खंभों या पेड़ों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. किसानों को भी फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय करने की सलाह दी गई है.

Weather Alert for #Haryana

Spell of #duststorm & #thundershower with strong winds will occur at Baghpat, Bhiwani, Charkhi Dadri, Gurgaon, Hisar, Jhajjar, Jind, Mahendragarh, Mewat, Palwal, Rewari, Rohtak, and Sonipat during the next 1–3 hours.#Skymet #Rain #WeatherAlert pic.twitter.com/0a8GWT633t

— Skymet (@SkymetWeather) May 31, 2025