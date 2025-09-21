Ghaziabad Chain Snatching: यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर से घर लौट रहा था, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उसका हार छीन लिया. यह घटना 20 सितंबर, 2025 की सुबह की है. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश वहां से गुजर रहे थे, चेन देखकर वापस लौटे और उसे लूटकर भाग गए. पीड़ित भागा, लेकिन हमलावर हथियार लहराते हुए भाग निकले. यह घटना शहर में बढ़ते सड़क अपराध को उजागर करती है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बाइक सवार बदमाश अक्सर ऐसे अपराधों को निशाना बनाते हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं.

गाजियाबाद में सुबह की सैर के दौरान चेन लूट

गाजियाबाद में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौट रहे थे तभी बाइक सवार दो बदमाश उनके सामने से निकले उन्हें गले में चेन नजर आ गई, वो कुछ दूर जाकर वापस लौटे और आदित्य के गले से चेन लूट ली, युवक ने दौड़ भी लगाई लेकिन बाइक सवारहथियार दिखाकर फरार हो गए, शनिवार सुबह pic.twitter.com/xl79lBMve5 — Amit Raghav ब्यूरो चीफ (@RaghavAmit49177) September 21, 2025

