Greater Noida Wedding Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है. यहां दनकौर (Dankaur Wedding Video) के रामपुर गांव में एक किसान की बेटी, शादी के बाद उड़न खटोले में विदा हुई. जानकारी के मुताबिक, दुल्हन अंजलि शर्मा की शादी कमालपुर गांव (Bulandshahr) के अर्जुन पंडित से हुई थी. सोमवार सुबह विदाई समारोह के दौरान दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर में उड़ते नजर आए. दूल्हा अर्जुन अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले जाना चाहता था. पिता राजकुमार शर्मा ने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए लाखों रुपये खर्च कर दिए.
इस विदाई को देखने के लिए दोनों गांवों से भारी भीड़ जुटी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था.
किसान की बेटी की हुई हेलिकॉप्टर से विदाई
