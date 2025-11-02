Kochi Accident: कोच्चि (Kochi) के चेराई न्यारक्कल रोड पर एक खतरनाक हादसे ने लोगों में अफरातफरी मचा दी. महज़ 16 साल के एक नाबालिग ने इनोवा कार चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया.इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में देखा जा सकता है कि नाबालिग लापरवाही से कार चलाते हुए अचानक यु-टर्न लेता है, फिर पोल से टकराने के बाद तेज़ी से गाड़ी भगाने की कोशिश करता है. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कार लेकर निकल गया.रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे के समय कार में आरोपी लड़के के साथ दो दोस्त भी मौजूद थे. इस दौरान कई बाइक सवार और पैदल यात्री हादसे से बाल-बाल बचे. बताया जा रहा है कि किशोर ने यह कार बिना अनुमति के घर से निकाल ली थी.पुलिस (Police) ने इस मामले में नाबालिग के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर नाबालिग को वाहन चलाने देने का आरोप लगाया गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि घटना के बाद कार कहां ले जाई गई और वाहन को किसने वापस घर पहुंचाया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @jsuryareddy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:TN Road Accident: तमिलनाडु के मदुरै में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे एक ही परिवार को कार ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 3 जख्मी

कोच्चि में नाबालिग कार सवार ने सड़क पर मचाया आतंक

 

