Raisen Jhoola Accident: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले (Raisen District) में खंडेरा मंदिर मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक झूला अचानक टूटकर झुक गया. झूले पर बैठे लोग दहशत में चीख पड़े, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों और पुलिस (MP Police) अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और झूले में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. समय पर किए गए इस बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया. झूले को फिलहाल बंद कर दिया गया है और प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है.

लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेले में झूलों का नियमित निरीक्षण और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए.

ये भी पढें: Maa Durga Shaktipeeth: मध्य प्रदेश के इन शक्तिपीठों में आज भी होते हैं चमत्कार, जानिए महत्व और मान्यता

रायसेन खंडेरा मंदिर मेले में झूला टूटा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)