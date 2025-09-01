सहारनपुर, उत्तर प्रदेश: सहारनपुर (Saharanpur) में एक अजीब सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक डंपर (Dumper) सीधे जाकर ब्रिज से टकराया और उसका कैबिन हवा में लटक गया. इस एक्सीडेंट (Accident) में ड्राइवर और परिचालक की बाल बाल जान बच गई. इस घटना में किसी की भी जनहानि नहीं हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की डंपर का कैबिन का भाग हवा में पुल के बाहर लटक रहा है और उसका पीछे का भाग ब्रिज पर है. इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और डंपर को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Saharanpur Accident Video: घर के सामने हुए एक्सीडेंट को देखना पड़ा महंगा, थार गाड़ी के नीचे आई महिला, सहारनपुर में बाल बाल बची महिला की जान
डंपर ब्रिज पर लटका
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लटका डंपर. बड़ा हादसा होते होते टला. चालक और परिचालक की बची जान...
#UttarPradesh #Saharanpur #Accident #UPpolice #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/UZqxn2ZwIA
— Nedrick News (@nedricknews) September 1, 2025
