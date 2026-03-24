हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और ऑस्कर के लिए नामांकित वैलेरी पेरिन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उन्हें 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सुपरमैन' में 'ईव टेस्चमेकर' की यादगार भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी. सोमवार सुबह लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली. वे पिछले लंबे समय से पार्किंसंस रोग से जूझ रही थीं. उनकी मृत्यु की पुष्टि उनकी करीबी दोस्त और लंबे समय तक देखभाल करने वाली स्टेसी नेल्किन ने की है. नेल्किन के अनुसार, अभिनेत्री ने नींद में ही शांतिपूर्वक दम तोड़ दिया.70 के दशक की चर्चित प्रतिभावैलेरी पेरिन ने 1970 के दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी. उन्हें एक ऐसी बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था जो कॉमेडी और गंभीर नाटकीय भूमिकाओं को समान दक्षता के साथ निभाने में सक्षम थीं. पेरिन के अभिनय कौशल ने उन्हें उस दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया था.

It is with deep sadness that I share the heartbreaking news that Valerie has passed away. She faced Parkinson’s disease with incredible courage and compassion. She lived life to the fullest and what a magnificent life it was.@JamesGunn @ThatKevinSmith https://t.co/vdt3sVChgJ pic.twitter.com/7goxUa4Yoo

— valerie perrine (@TheValPerrine) March 23, 2026

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