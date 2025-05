Peppa Pig Sister: मम्मी पिग ने एक बच्ची एवी को जन्म दिया है, जिससे पेप्पा दूसरी बार बड़ी बहन बन गई है. इंटरनेट पर लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रशंसक पिग परिवार में नए सदस्य के आने का जश्न मना रहे हैं. और यह नया किरदार 20 वर्षों में पहली बार शो में हलचल मचाने के लिए तैयार है. इस खबर ने दुनिया भर के प्रशंसकों में खुशी और उत्साह भर दिया है, और कई लोगों ने एवी के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त की है. एनिमेटेड शो में पेप्पा की कहानी बताई गई है, जो डैडी पिग, मम्मी पिग और अपने छोटे भाई जॉर्ज के साथ दो दशकों से अधिक समय से रह रही है लेकिन फरवरी में, यह घोषणा की गई कि मम्मी पिग एक और बच्चे की उम्मीद कर रही है, जिसका लिंग अप्रैल में लड़की होने का पता चला. यह भी पढ़ें: ‘Hera Pheri 3’ Controversy: अक्षय कुमार ने परेश रावल को भेजा 25 करोड़ का लीगल नोटिस, फिल्म छोड़ने पर जताई नाराजगी – रिपोर्ट्स

दर्शक शरद ऋतु में स्क्रीन पर नए बच्चे को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एनिमेटेड शो ने घोषणा की है कि पेप्पा मीट्स द बेबी, एक घंटे का सिनेमा स्पेशल, 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा.

इंटरनेट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि पेप्पा पिग ने नए सदस्य एवी का स्वागत किया

She's here! 🐷 Mummy Pig has given birth to a beautiful baby girl. Welcome to the world, Evie! pic.twitter.com/kRvMFDyEgo

