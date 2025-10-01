नवरात्रि में हर जगह जश्न का माहौल है, हर जगह डांडिया और गरबा की धूम है. बोरीवली के कोरा केंद्र (Kora Kendra in Borivali) में होनेवाला डांडिया बहुत फेमस है और यहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं. इस साल, एण्डटीवी के फेमस कॉमेडी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ की मशहूर जोड़ी अनीता भाबी के किरदार में विदिशा श्रीवास्तव (Vidisha Srivastava) और मनमोहन तिवारी (Manmohan Tiwari) के किरदार में रोहिताश्व गौड़ (Rohitashv Gaud) कोरा केंद्र पहुंचे. ये लोग शो भाभीजी के प्रमोशन के लिए पहुंचे. इस दौरान कोरा केंद्र में हजारों लोगों की भीड़ देखि गई. बता दें कि एण्डटीवी जल्द ही अपना नया कॉमेडी शो ‘घरवाली पेड़वाली’ लॉन्च करने जा रहा है, जो दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का एक नया डोज़ लेकर आएगा. यह भी पढ़ें: Avika Gor Wedding: अविका गौर ने पोस्ट की शादी की खूबसूरत तस्वीरें, मेहंदी में नाम ढूंढते नजर आए पति मिलिंद

बोरीवली कोरा केंद्र डांडिया नाईट में पहुंचे तिवारी जी और अनीता भाभी

