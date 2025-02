Mouni Roy Hot Pics: बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री मौनी रॉय ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मौनी व्हाइट क्रॉप टॉप और डेनिम जींस में नजर आ रही हैं. उनका सादगी भरा लेकिन आत्मविश्वास से भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. इंस्टाग्राम पर मौनी की पोस्ट पर 90 हजार से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस उनकी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. मौनी ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है, "She thought she couldn’t but she did it anyway…"। उनके इस प्रेरणादायक कैप्शन को भी खूब सराहा जा रहा है. Mouni Roy ने स्टायलिश गाउन में बिखेरा जलवा, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान (View Pics)

मौनी रॉय का यह अंदाज दर्शकों को हमेशा प्रभावित करता है. उनका स्टाइल, फिटनेस और आत्मविश्वास उन्हें बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनाता है. उनकी पोस्ट्स अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं और यह भी उन्हीं में से एक है.

मौनी रॉय की हॉट तस्वीरें:

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)