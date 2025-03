Diana Penty की ग्लैमरस तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फैंस बोले- गॉर्जियस (View Pics)

Diana Penty Hot Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टनिंग फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों में डायना पेंटी ने अपनी खूबसूरती और एलिगेंस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. डायना ने अपने इस फोटोशूट में दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया है. उनकी तस्वीरों में वह हार्ट-थीम्ड एक्सेसरी के साथ नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "Oh, to be a woman ", जिसे पढ़कर फैंस उनके अंदाज के दीवाने हो गए हैं. Diana Penty ने डीप नेक आउटफिट पहन दिए किलर पोज, एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुईं वायरल (View Pics)

फैंस और सेलेब्रिटीज उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वाणी कपूर, राशा थडानी समेत कई सेलेब्स ने उनकी पोस्ट पर कमेंट कर उनकी खूबसूरती की तारीफ की है. कुछ ही घंटों में उनकी पोस्ट पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो डायना पेंटी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं और फैंस उन्हें जल्द ही बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

देखें डायना पेंटी का किलर अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Diana Penty (@dianapenty)

