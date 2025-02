Viral Video: समुद्र में शूट कर रहे थे पिता, अचानक व्हेल मछली ने बेटे को ज़िंदा निगल लिया, कुछ देर बाद हुआ कुछ ऐसा की देखकर नहीं होगा यकीन

Viral Video: समुद्र जितना दिखने में सुंदर होता होता, उतने ही उसमे बड़े बड़े जीव भी होते है. कभी कभी ऐसी घटनाएं और ऐसे वीडियो सामने आते है. जिसको देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है की एक पिता और उनका बेटा समुद्र में है और पिता जो है वे बेटे का शूट कर रहे होते है और इसी दौरान एक बड़ी सी व्हेल समुद्र के नीचे से निकलती है और बेटे को उसकी छोटी सी बोट समेत निगल लेती है और इसके बाद कुछ ही देर में वापस बोट समेत युवक को बाहर उगल देती है.

इसके बाद काफी देर तक व्हेल इस शख्स के आसपास ही मंडराती रहती है. लेकिन इन्हें कुछ नहीं करती. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है.

व्हेल ने शख्स को निगला

Dad films as his son is swallowed and then spit out by a whale pic.twitter.com/DxnJ8fLnn2

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 13, 2025