Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के काकाडू नेशनल पार्क में हैरान कर देने वाला नज़ारा, चलती गाड़ी के नीचे फंसा मगरमच्छ!

ऑस्ट्रेलिया के काकाडू नेशनल पार्क में एक लोकप्रिय नदी पार करते समय यह विशालकाय मगरमच्छ नदी में तैरकर दूर चला गया. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और गनीमत रही कि मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं हुआ. सोमवार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक काकाडू नेशनल पार्क में काहिल्स क्रॉसिंग नामक लोकप्रिय नदी पार करते हुए दिखाई दे रहा है. जैसे ही ट्रक नदी के दूसरे छोर की ओर बढ़ता है, पानी में छिपा एक मगरमच्छ ट्रक के नीचे से निकल आता है. यह विशालकाय मगरमच्छ कुछ पलों तक चलते हुए ट्रक के नीचे फंसा हुआ दिखाई देता है, उसके बाद ड्राइवर वाहन रोक देता है और उस विशालकाय जानवर को फिर से नदी में छोड़ देता है. वीडियो को @clowndownunder ने X पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "काकाडू नेशनल पार्क के काहिल्स क्रॉसिंग पर 4WD ने खारे पानी के मगरमच्छ को गाड़ी के कुचल दिया." यह भी पढ़ें: Seoni Shocker: घर में टीवी के पीछे दिखाई दी हलचल, परिवार ने देखा तो उड़े सभी के होश, निकला कोबरा सांप, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का VIDEO आया सामने

कुख्यात काहिल्स क्रॉसिंग ईस्ट एलीगेटर नदी से होकर गुजरती है, जो मगरमच्छों की उच्च आबादी के लिए जानी जाती है. वायरल हो रही इस घटना का वीडियो बनाने वाले मस्तरातिसी ने एबीसी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि यह ज़िंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी मगरमच्छ को गाड़ी के नीचे फंसते नहीं देखा. श्री मस्तरातिसी ने कहा, "ड्राइवर को पता ही नहीं था कि वहां मगरमच्छ है, पानी के नीचे मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा था."

4WD runs over a saltwater crocodile at Cahills Crossing in Kakadu National Park 😳 pic.twitter.com/ERSkA2GnZu

— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) July 29, 2025