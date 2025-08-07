Viral Video: घर की छत से लटक कर हवा में फन लहराता दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, नजारा देख दंग रह जाएंगे आप

छत से लटका दिखा नाग-नागिन का जोड़ा (Photo Credits: X)

Snake Viral Video: वैसे तो बारिश के दिनों में घरों में सांपों (Snakes) के आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसके साथ ही सर्पदंश (Snake Bite) के मामलों में भी इजाफा देखने को मिलता है. आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर सांपों (Snakes) से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक घर की छत से नाग-नागिन (Nag-Naagin) को लटके हुए देखा जा सकता है. छत से लटकने के बाद दोनों अपने फन को हवा में लहराकर कुछ ऐसा करते हैं, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं. घटना ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही है, जहां नाग-नागिन का जोड़ा एक-दूसरे से लिपटा नजर आया.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यह आधिकारिक है, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आऊंगा. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- इनको क्यों छेड़ा, यह बाद में अपने चले जाते. एक यूजर ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया है तो वहीं कई लोगों ने कहा है कि यह उनका प्रेमालाप है, जिसने देखना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: मुंह में गुब्बारा दबाकर सांप के साथ खतरनाक स्टंट करने लगा शख्स, नागराज ने अगले ही पल किया कुछ ऐसा कि…

It’s official, I’m never coming to Australia pic.twitter.com/PwxGx8icAI — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 2, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर की छत से नाग-नागिन का जोड़ा एक-दूसरे से लिपटा हुआ है. दोनों लिपटकर अपने फन को हवा में लहरा रहे होते हैं, तभी एक सांप नीचे गिर जाता है और दूसरा सांप लटका रहता है. नाग-नागिन के जोड़े का यह वीडियो जितना प्यारा है, उतना ही डर भी पैदा कर रहा है. वहीं इस घटना को पास में खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जो अब वायरल हो रहा है.