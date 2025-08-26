Viral Video: करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर गाली-गलौज करने पर CISF कर्मियों ने नशे में धुत युवक की पिटाई की

CISF ने युवक को मारा (Photo: X|@GagandeepNews)

नई दिल्ली, 26 अगस्त: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ (CISF) जवान एक युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. युवक पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में सुरक्षाकर्मियों को अपशब्द कहे थे. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, युवक शराब के नशे में था और बार-बार सीआईएसएफ कर्मियों से उलझ रहा था. शुरुआत में जवानों ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब युवक ने दुर्व्यवहार जारी रखा, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआईएसएफ के जवान स्टेशन पर रुकी एक ट्रेन के पास उस युवक को धक्का देते हुए मारते हैं. साथ ही, बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी युवक को गालियां देते हुए सुरक्षाकर्मियों से उसे ले जाने की बात करता है. यह भी पढ़ें: Mathura: यमुना नदी में डूबने लगा नाबालिग, लोग बनाते रहे मोबाइल से वीडियो, तेज बहाव में बह गया बच्चा, मथुरा का VIDEO आया सामने

घटना को लेकर अभी तक सीआईएसएफ या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग जवानों की कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनुचित बल प्रयोग मान रहे हैं.

गाली-गलौज करने पर CISF कर्मियों ने नशे में धुत युवक की पिटाई की

दिल्ली मेट्रो में हंगामा – नशे में धुत युवक ने CISF जवानों को दी गालियां मेट्रो में बड़ा हंगामा, नशे में धुत युवक CISF जवानों को लगातार गालियां देता रहा। जवानों ने लंबे समय तक संयम बनाए रखा, लेकिन करोल बाग स्टेशन पहुंचते ही मामला बिगड़ गया और जवानों को कार्रवाई करनी पड़ी। pic.twitter.com/cYz4iX2hxW — Gagandeep Singh (@GagandeepNews) August 26, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवक नशे की हालत में था और मेट्रो के अंदर लगातार सीआईएसएफ जवानों से गाली-गलौज करता रहा. बताया जा रहा है कि जवानों ने काफी देर तक संयम बरतने की कोशिश की, लेकिन करोल बाग स्टेशन पहुंचने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. तब सुरक्षाकर्मियों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ट्रेन से उतार लिया.