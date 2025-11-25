Delhi Luxury Metro Plan: दिल्ली का बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान! लग्जरी मेट्रो कोच, अंडरग्राउंड टनल और पॉड टैक्सी की तैयारी, सफर में मिलेगा नया एक्सपीरियंस

(Photo Credits Twitter)

Delhi Luxury Metro Plan: दिल्ली अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है. रोजाना कार से सफर करने वालों को मेट्रो की ओर खींचने के लिए राजधानी में अब हाई-कम्फर्ट लग्जरी मेट्रो कोच, अंडरग्राउंड टनल और पॉड टैक्सी जैसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट विकल्प जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. दिल्ली मेट्रो अब यात्रियों को बिजनेस-क्लास जैसी सुविधा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. नए लग्जरी कोचों में आरामदायक सीटें, ज्यादा लेगरूम, चार्जिंग पॉइंट और एक शांत माहौल जैसे फीचर रहने वाले हैं.

इन कोचों के लिए अलग बोर्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा, ताकि भीड़ से दूर लोगों को एक स्मूथ यात्रा मिल सके. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बड़ी संख्या में कार यूजर्स मेट्रो की तरफ आकर्षित होंगे.

टनल और स्काईवॉक से होगा आसान कनेक्शन

दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD मॉडल के तहत मेट्रो के आसपास रहने वाले लोग सीधे स्टेशन से जुड़ सकें, इसके लिए टनल, स्काईवॉक और फुटब्रिज बनाए जाएंगे. इसके साथ मेट्रो स्टेशनों को मिनी-हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां शॉपिंग स्पेस, रेस्टिंग ज़ोन और खुली जगहें होंगी. लक्ष्य है कि लोग बिना सड़क पर उतरे सीधे मेट्रो से घर या ऑफिस तक पहुंच सकें.

पॉड टैक्सी: भविष्य का नया ट्रैवल पार्टनर

दिल्ली में जल्द ही पॉड टैक्सी सिस्टम भी देखने को मिल सकता है. ये छोटे, फ्यूचरिस्टिक वाहन होंगे जो तेज और पॉइंट-टू-पॉइंट यात्रा की सुविधा देंगे. पॉड टैक्सी का उद्देश्य शहर में छोटे रूटों पर ट्रैफिक कम करना और यात्रियों को बिना रुकावट एक आधुनिक सफर मुहैया कराना है.

सारी सेवाएं एक ऐप में: एकीकृत ट्रांसपोर्ट सिस्टम

दिल्ली सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है जहां मेट्रो, बस, टैक्सी, ऑटो और बाइक—सभी का बुकिंग सिस्टम एक ही ऐप के जरिए होगा. इससे अंतिम मील यानी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और आसान बनाया जा सकेगा.

चुनौती: भीड़ और ट्रेन फ्रीक्वेंसी

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह योजना तभी सफल होगी जब मेट्रो में भीड़ कम करने और ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए. वरना लग्जरी सुविधाएं होने के बावजूद ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर नहीं हो पाएगा.