Viral Video: रेगिस्तान में सड़क किनारे प्यास से तड़पता दिखा ऊंट, शख्स ने जानवर को पानी पिलाकर पेश की इंसानियत की मिसाल

Thirsty Camel Viral Video: इन दिनों देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं, जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. इंसान तो इंसान जानवर भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं और कई बार तो प्यास से तड़पते जानवरों के वीडियो भी हमारे सामने आ जाते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर भावुक करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक ऊंट (Camel) को रेगिस्तान में सड़क के किनारे प्यास से बेहाल होता देखा जा सकता है, लेकिन इस प्यासे जानवर पर वहां से गुजर रहे शख्स की नजर पड़ती है और वो उसे पानी (Water) पिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश करता है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक 9.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ट्रक ड्राइवर रेगिस्तान के बीच में प्यासे ऊंट को पानी उपलब्ध कराता है. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- ऊंट एक बार में सैकड़ों लीटर पानी पी लेते हैं, वो इतने प्यासे नहीं हो सकते. दूसरे यूजर ने लिखा है- देखकर तो लग रहा है कि ऊंट इसके बाद भी मर गया होगा, क्योंकि वो मौत के करीब नजर आ रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: रेगिस्तान में लड़खड़ाते कदमों से चलता दिखा नन्हा ऊंट, जानवर का मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

प्यास से तड़पते ऊंट को शख्स ने पिलाया पानी

Truck driver provides water to thirsty camel in the middle of desert. pic.twitter.com/kprMYS4qYf

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 26, 2025