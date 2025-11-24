Viral Video: दिल्ली के बाजार में पैरों में बेड़ियां पहनकर मजदूरी करता दिखा मजदूर, वीडियो वायरल होने के बाद नेटिज़न्स ने की आलोचना

बंधुआ मजदूर का वीडियो वायरल (Photo: X|@nehraji77)

सोशल मीडिया पर दिल को झकझोर देनेवाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है. इस क्लिप में एक मज़दूर को दिल्ली के एक व्यस्त बाज़ार में भारी बोरे उठाकर काम करते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके हाथ और पैर मेटल की बेड़ियों से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं. यह परेशान करने वाला फुटेज, जो कई सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर फैल चुका है, राजधानी में मज़दूरों की सुरक्षा और श्रम कानूनों के लागू होने पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वीडियो में थका-हारा दिख रहा व्यक्ति अपने सिर पर बड़ा बोरा उठाए, सीमित हरकतों के बावजूद भीड़भाड़ वाले बाजार में चलता नज़र आता है. उसकी कलाइयों और टखनों में बंधी बेड़ियां उसकी तकलीफ साफ़ दिखाती हैं. हालांकि वीडियो की सही लोकेशन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्लिप में दिख रही गाड़ियों की दिल्ली नंबर प्लेट के चलते लोग मान रहे हैं कि यह राजधानी के किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार की घटना है. यह भी पढ़ें: VIDEO: खौफनाक! आगरा में बदमाश बाइक सवारों ने शख्स के सिर पर सूजा घोंपा, पीड़ित पैदल चलकर पहुंचा हॉस्पिटल, देखकर लोगों के उड़े होश: VIDEO

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर नाराज़गी की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने दिल्ली पुलिस और मज़दूर अधिकार संगठनों को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों ने इसे बंधुआ मज़दूरी का सीधा मामला बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि खुले आम ऐसी घटना भीड़-भाड़ वाले इलाके में कैसे हो सकती है. एक यूज़र ने लिखा— “भरे बाज़ार में यह हो रहा है, और किसी को दिख भी नहीं रहा?”

दिल्ली के बाजार में पैरों में बेड़ियां पहनकर मजदूरी करता दिखा मजदूर

नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NGO) भी इसमें शामिल हुआ और इस घटना के बारे में बातचीत शुरू की. उसने लिखा, "सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के ज़रिए एक मामला हमारे ध्यान में आया है जहाँ एक व्यक्ति को हाथ-पैर में बेड़ियाँ डालकर बंधुआ मज़दूर की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. यह वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है."

NCIB ने मामला संज्ञान में लिया

महत्वपूर्ण सूचना ——————— सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से एक व्यक्ति को बधुआ मजदूर बनाकर हाथ पैरों मे बेड़िया डालकर काम कराने का मामला संज्ञान में आया हैं। ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर किसी के पास इस वीडियो… pic.twitter.com/htlf9jAo1N — NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 24, 2025

जैसे-जैसे वीडियो पॉपुलर हो रहा है, ऑफिशियल एक्शन की मांग बढ़ रही है. हालांकि, दिल्ली पुलिस या सरकारी लेबर डिपार्टमेंट ने अभी तक वीडियो के असली होने के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.