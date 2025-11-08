VIDEO: गाड़ी चलाते समय मेडिकल स्टोर के कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में गाड़ी चलाते समय एक आदमी के गिरने और मरने का एक परेशान करने वाला CCTV फुटेज शुक्रवार को सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह फुटेज इंदौर के दवा बाजार इलाके का है. जैसे ही आस-पास के लोगों ने युवक को गिरते देखा, वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान धर्मेंद्र कुमायू (32) के रूप में हुई है, जो लोहा मंडी का रहने वाला था और हीरा मेडिकल में काम करता था.
पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र पिछले 3 सालों से हीरा मेडिकल में काम कर रहा था. एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) जो उसे जानता था, घटना के समय वहीं से गुजर रहा था और उसने तुरंत मेडिकल स्टोर के स्टाफ को अलर्ट किया. यह भी पढ़ें: Heart Attack in a Car: गाजियाबाद में शख्स को आया चलती कार में हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत, सड़क पर बड़ा हादसा होने से टला
गाड़ी चलाते समय मेडिकल स्टोर के कर्मचारी को आया हार्ट अटैक
इंदौर - मेडिकल जा रहे कर्मचारी की संदिग्ध मौत, बाइक से गिरा, हार्ट अटैक की आशंका, थाना संयोगितागंज की घटना #Indore #CCTVFootage #HeartAttack @CP_INDORE @MPPoliceDeptt #MPNews #PeoplesUpdate pic.twitter.com/cX1K7jKr4g
परिवार वालों ने बताया कि धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, जो लोहा मंडी में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता और भाई तेजाजी नगर इलाके में रहते हैं. डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद, मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन ने पोस्टमॉर्टम की औपचारिकताएं पूरी कीं और शव परिवार को सौंप दिया. पुलिस ने आस-पास के CCTV फुटेज देखे, जिसमें धर्मेंद्र खुद ही गिरते हुए दिखे. शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, हालांकि आगे की जांच जारी है.