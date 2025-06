Tourist Beaten in Manali: मनाली में दिन दहाड़े पर्यटक की पिटाई, स्थानीय लोगों के साथ हुई झड़प में 4 महीने का बच्चा घायल- Watch Video

हरियाणा के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि मनाली की पहाड़ियों की उनकी शांत यात्रा उस समय खराब हो गई जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने दिनदहाड़े उन पर हमला कर दिया. परिवार ने दावा किया कि उनका इलाके के स्थानीय लोगों के साथ विवाद हुआ था, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें पर्यटक समूह का एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया. हमले में पर्यटकों के 4 महीने के बच्चे को भी चोट लगने की खबर है. इस भयावह झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पीड़ितों में से एक ने कहा कि मनाली "पाकिस्तान से भी बदतर" है और उसने अन्य पर्यटकों को इस लोकप्रिय हिल स्टेशन से दूर रहने की चेतावनी दी है. यह भी पढ़ें: Maharashtra: महिला कांस्टेबल ने दोपहिया वाहन पर सवार महिला की पिटायी की, बाद में माफी मांगी

वायरल वीडियो में व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "मनाली पाकिस्तान से भी बदतर है. किसी को भी यहां नहीं आना चाहिए. पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है." मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना रविवार, 22 जून को एक स्कूटी को लेकर मामूली पार्किंग विवाद के कारण हुई. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, 23 जून की एफआईआर के अनुसार, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली के रहने वाले 35 वर्षीय पीड़ित प्रदीप अपनी पत्नी दीपिका (28), चार महीने की बेटी जिया और चार अन्य रिश्तेदारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे.

प्रदीप ने दावा किया कि शाम 5 बजे के आसपास वशिष्ठ मंदिर से लौटते समय उनके समूह पर शारीरिक हमला किया गया. जब समूह किराए की मोटरसाइकिलों पर मिशन रोड से नीचे जा रहा था, तो उन्हें एक जीप ने उनका रास्ता रोक दिया. प्रदीप ने कहा कि जब वे इंतजार कर रहे थे, तो एक आदमी आया और उसने अपनी स्कूटी की चाबी मांगी, यह कहते हुए कि उसे इसे हटाना है. हालांकि, चाबियां लौटाने के बाद, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर बहस शुरू कर दी, जो जल्दी ही बढ़ गई.

Went to Manali for memories,

Came back with scars.

No safety, no help, felt worse than Pakistan.

– Tourist beaten with family pic.twitter.com/hgnIvvjcfv

— Mohd Shadab Khan (@VoxShadabKhan) June 24, 2025