गजब का एक्टर है यह तोता! की मरने की ऐसी एक्टिंग कि अच्छे-अच्छे एक्टर भी खा जाएं गच्चा (Watch Viral Video)

Parrot Viral Video: फिल्मों में काम करने वाले कई कलाकारों को आपने पर्दे पर दमदार अदायगी से दर्शकों के दिलों को जीतते हुए तो देखा ही होगा. इसके अलावा फिल्मों में तमाम एक्टर्स मरने की भी एक्टिंग कर चुके हैं और ट्रेजेडी भरे सीन्स में किसी कलाकार के मरने की एक्टिंग को देखकर दर्शक भी भावुक हो जाते हैं. खैर पर्दे पर एक्टिंग का दम दिखाकर लोगों का दिल जीतने वाले कलाकारों की तो बात ही निराली है, लेकिन क्या आपने कभी किसी तोते (Parrot) को एक्टिंग (Acting) करते देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर मरने की एक्टिंग करते हुए तोते का एक बहुत ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आप ठहाके लगाकर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

इस वीडियो को @Thebestfigen नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- इस तोते का प्रदर्शन ऑस्कर का हकदार है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 324k व्यूज मिल चुके हैं और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: अपना खाना दे कर कौवे ने निभाई तोते के साथ दोस्ती, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल (Watch Viral Video)

तोते ने की मरने की एक्टिंग

This parrot's performance deserves an Oscar. 😂 pic.twitter.com/NiMnlLYXhC

— The Best (@Thebestfigen) May 15, 2025