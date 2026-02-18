'Teh Pucuk' 17 मिनट का वायरल वीडियो: क्या है इस अजीब ट्रेंड के पीछे की सच्चाई? जानें फैक्ट चेक और फिशिंग स्कैम का अलर्ट

तेह पुकुक 17 मिनट वायरल वीडियो (Photo Credits: File Image)

जकार्ता/नई दिल्ली: इंडोनेशिया (Indonesia) में इस सप्ताह टिकटॉक (TikTok) और एक्स (Twitter) पर एक बेहद अजीब और भ्रामक ट्रेंड 'Teh Pucuk 17 Menit' (तेह पुचुक 17 मिनट) छाया हुआ है. नेटिजन्स इंटरनेट पर ‘Teh Pucuk Harum’ ब्रांड से जुड़े एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को पागलों की तरह सर्च कर रहे हैं. हालांकि, हमारी जांच में यह बात सामने आई है कि '17 मिनट के फुल वीडियो' का दावा महज एक 'घोस्ट फाइल' स्कैम ('Ghost File' Scam) है, जिसे लोगों के फोन में मालवेयर डालने और डेटा चुराने के लिए डिजाइन किया गया है. यह भी पढ़ें: 19 Minute 34 Second Ki Video: '19 मिनट 34 सेकंड' वीडियो का सच, पश्चिम बंगाल के कपल का वीडियो वायरल; पुलिस की चेतावनी के बावजूद सर्च में आई तेजी

आखिर क्या है 'Teh Pucuk' का कनेक्शन?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ एक लोकप्रिय इंडोनेशियाई चाय ब्रांड ‘Teh Pucuk Harum’ का नाम जुड़ना काफी अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट विजुअल ट्रिगर है.

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रही एक छोटी क्लिप या स्क्रीनशॉट में एक महिला को बिस्तर पर बैठे हुए दिखाया गया है. वीडियो की सबसे खास पहचान यह है कि वह महिला प्रसिद्ध इंडोनेशियाई जैस्मीन टी 'तेह पुचुक हरुम' की बोतल से चाय पीती नजर आ रही है. चूंकि वीडियो में चेहरा स्पष्ट नहीं है, इसलिए इंटरनेट यूजर्स ने बोतल के ब्रांड को ही इस स्कैंडल की पहचान बना लिया. यह मामला काफी हद तक पिछले 'केबाया मेरा' (Red Kebaya) केस जैसा ही है, जहाँ पहनावे से विवाद की पहचान हुई थी.

स्कैम अलर्ट: 17 मिनट का दावा एक 'हनी ट्रैप'

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जो लोग इस वीडियो के ‘फुल वर्जन’ की तलाश कर रहे हैं, वे अनजाने में एक बड़े फिशिंग ट्रैप (Phishing Trap) में फंस सकते हैं.

फैक्ट चेक का निष्कर्ष: गुमराह न हों

जांच का निष्कर्ष यह है कि वायरल वीडियो का नाम एक असली क्लिप (जिसमें महिला चाय पी रही है) से आया है, लेकिन ‘17 मिनट की पूरी फिल्म’ का दावा पूरी तरह से भ्रामक और स्कैम है.

सावधानी: ट्विटर, टेलीग्राम या टिकटॉक पर इस वीडियो का दावा करने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. ये लिंक आपके एंड्रॉइड डिवाइस में जासूसी करने वाले स्पाइवेयर (Spyware) इंस्टॉल कर सकते हैं. चाय की बोतल का स्क्रीनशॉट केवल यूजर्स को लालच देने के लिए एक चारे (Bait) के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने और एजुकेशनल मकसद से है ताकि इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके.

सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड मटीरियल को होस्ट, डिस्ट्रीब्यूट या लिंक न दें. बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड सिर्फ वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के मकसद से हैं. हम बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी (NCII) के सर्कुलेशन की कड़ी निंदा करते हैं और सभी रीडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐसे कंटेंट को सर्च या शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.