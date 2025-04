'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता', तान्या मित्तल के वीडियो पर बवाल! UP-MP पर्यटन विभाग कहा- वो हमारी ब्रांड एंबेसडर नहीं

Tanya Mittal Video On Pahalgam Attack: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का एक वीडियो, जिसमें वह "आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता" कहती हुई नजर आ रही हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप (Viral Video) के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, और नेटिज़न्स उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि तान्या मित्तल ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर्यटन (Madhya Pradesh And Uttar Pradesh Tourism) की ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador) होने के बारे में झूठ बोला है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने दावा किया था कि वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर्यटन से जुड़ी हुई हैं. हालांकि, उनके वीडियो पर हुए विवाद के बाद, मध्य प्रदेश पर्यटन और उत्तर प्रदेश पर्यटन (MP Tourism And UP Tourism) दोनों ने बयान जारी कर कहा है कि तान्या मित्तल किसी भी तरह से उनसे जुड़ी नहीं हैं.

Please note that Ms. Tanya Mittal is not associated with MP Tourism in any capacity.

अपने वायरल हुए इंस्टाग्राम क्लिप में, तान्या मित्तल ने कहा, "इस मुद्दे पर कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है. मीडिया में आतंकवादियों और आतंकवाद की बातें हो रही हैं. वहीं, मैं सोचती हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता." उनका यह वीडियो वायरल होने के बाद, नेटिज़न्स उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और कुछ का यह भी कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश पर्यटन और उत्तर प्रदेश पर्यटन से आधिकारिक तौर पर जुड़े होने के बारे में झूठ बोला है.

It is hereby clarified that Social Media Influencer Ms. Tanya Mittal holds no official role, endorsement, or affiliation with the Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh. Any claims suggesting otherwise are entirely false, misleading, and…

एक यूजर ने कहा, "और अब उन्होंने अपनी बायो से दोनों हैंडल हटा दिए हैं," जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, "@MPTourism की ब्रांड एंबेसडर के रूप में #TanyaMittal को हटाएं और उन्हें दी गई सभी सुरक्षा वापस लें."

Remove #TanyaMittal as brand ambassador of @MPTourism & snatch all the security cover given to her.

First she misinformed people about the stampede during #Mahakumbh & now she is taking sides of #IslamicTerroristAttack at #Pahalgam@CMMadhyaPradesh

