VIDEO: स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक हुईं बेहोश, जानें कौन हैं Elisabet Lann

Sweden's New Health Minister Elisabet Lann Collapses: स्वीडन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. देश की नई स्वास्थ्य मंत्री, एलिसाबेथ लैन, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गईं. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह सब तब हुआ जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुए कुछ ही समय हुआ था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एलिसाबेथ लैन प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन समेत अपने दूसरे सहकर्मियों के साथ खड़ी हैं. अचानक, वह आगे की ओर झुकने लगती हैं और पोडियम से टकराकर सीधे जमीन पर गिर जाती हैं.

यह देखते ही वहां मौजूद पत्रकार और नेता तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. स्वीडन की उप-प्रधानमंत्री एबा बुश उन्हें रिकवरी पोजीशन (बेहोश व्यक्ति को सुरक्षित रखने की मुद्रा) में लिटाती हुई भी दिखाई देती हैं. इस घटना के तुरंत बाद, उन्हें कमरे से बाहर ले जाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई.

कौन हैं एलिसाबेथ लैन?

एलिसाबेथ लैन को उनकी पूर्ववर्ती, आको अंकारबर्ग जोहानसन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया था. इससे पहले, वह उस जांच टीम की सदस्य थीं जो यह पता लगा रही थी कि क्या स्वीडन की स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लिया जा सकता है.

बेहोश होने से ठीक पहले, लैन ने कहा था, "स्वीडन की स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन मुख्य समस्या इलाज के लिए लंबा इंतज़ार करना है. हमें एक समान स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होगा. यह साफ है कि हमें सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना होगा. एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि इतने सारे लोग इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं."

क्यों बेहोश हुईं स्वास्थ्य मंत्री?

बाद में, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी और बताया कि वह क्यों बेहोश हो गई थीं. उन्होंने बताया, "ऐसा तब हो सकता है जब आपका ब्लड शुगर कम हो."

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

