साथी की मौत पर बुरी तरह से टूट गया हंस, उसे जगाने की करता रहा नाकाम कोशिश, Viral Video देख आप भी हो जाएंगे भावुक
साथी की मौत से दुखी हुआ हंस (Photo Credits: X)

Swan Viral Video: इस संसार का हर प्राणी अपने साथी, जिससे वो बेहद प्यार करता है, उसके साथ जिंदगी की अंतिम सांस तक रहने की कामना करता है, लेकिन कुदरत के आगे भला किसकी चलती है. ऐसे में जब दो प्यार करने वालों में से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा उसकी जुदाई के गम में बुरी तरह से टूटकर बिखर जाता है. यह भावना इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों में भी समान रूप से देखने को मिलती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक भावुक करने वाला वीडियो (Emotional Video) लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जिसमें अपने साथी की मौत से हंस (Swan) बुरी तरह से टूट गया और वो बार-बार उसे जगाने की नाकाम कोशिश करता रहा. हंस के जोड़े के इस वीडियो को देख लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं.

इस वीडियो को पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने एक्स अकाउंट @susantananda3 से शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक ऐसा प्यार जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती. यह हंस अपने बेजान साथी को जगाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, एक ऐसा हमसफर जिसे उसने जिंदगी भर के लिए चुना है. हंस जिंदगी भर साथ रहते हैं, और जब एक चला जाता है... तो दूसरे को इसका गहरा एहसास होता है. यह भी पढ़ें: अपने बच्चों को बचाने के लिए सीगल से भिड़ गई मां हंस, Viral Video में देखें कैसे शिकारी को खदेड़ा

अपने साथी की मौत से बुरी तरह टूट गया हंस 

इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- ये दृश्य वाकई दिल तोड़ देने वाला है, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि अगले जन्म फिर इनका साथ हो जाए. वहीं दूसरे ने लिखा है- साथी को खोने का दर्द हर जीव को होता है, जबकि तीसरे यूजर ने लिखा है- ये दिखाता है कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती है.

वायरल हो रहे वीडियो में तालाब में एक हंस अपने मृत साथी के पास बैठा हुआ है, वो बार-बार अपनी चोंच से अपने साथी को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है. उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा. वो इस उम्मीद में उसे बार-बार हिलाकर जगाने की कोशिश करता है कि वो उठकर खड़ा हो जाएगा और उसके साथ फिर से पानी में सैर के लिए चलेगा. यह दृश्य इतना मार्मिक है कि इसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं.