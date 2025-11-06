साइलेंट किलर! सबसे जहरीला है अफ्रीका का यह सांप, इसने काट लिया तो मौत है पक्की (Watch Viral Video)

अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप (Photo Credits: X)

Viral Video: इस धरती पर कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां बेहद खतरनाक और जहरीली होती हैं. इन जहरीले सांपों के जहर की एक बूंद किसी की भी जान लेने के लिए काफी होती है. यही वजह कि अधिकांश लोग सांपों का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं और उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक ऐसे खतरनाक और जहरीले सांप (Snake) का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखते ही किसी के भी शरीर में सिहरन दौड़ जाए. दरअसल, इस सांप को अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप माना जाता है. इस सांप का नाम बूमस्लैंग (Boomslang) है, जो एक साइलेंट किलर है. दिखने में यह सांप कलरफूल और सुंदर दिखता है, लेकिन इसके जहर की एक बूंद किसी की भी जान लेने के लिए काफी है.

इस वीडियो को एक्स पर @Jimmyy__02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मिलिए Silent Assassin से. धीमा जरूर पर मौत पक्की. अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप’. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- यह बूमस्लैंग सांप है, जो अफ्रीका का अत्यधिक विषैला सांप है. ये पेड़ों पर रहते हैं और उनका जहर धीरे-धीरे असर करता है. यह सांप अफ्रीका में कई मौतों का कारण है. हालांकि एंटीवेनम से इसका इलाज संभव है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है- बहुत खतरनाक सांप है भाई. नाम है साइलेंट, काम भी है साइलेंट कर देने वाला. यह भी पढ़ें: Viral Video: गहरी नींद में सो रही बुजुर्ग महिला की उंगली पर किंग कोबरा ने काटा, दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ वायरल

सबसे जहरीला है अफ्रीका का यह सांप

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यह सांप पेड़ पर लिपटा हुआ है और शायद अपने शिकार पर घात लगाए बैठा हुआ है. यह सांप पेड़ों के कलर का ही होता है, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है कि यह इस पेड़ की टहनी ही है, इस वजह से उसे पहचान पाना मुश्किल होता है. अफ्रीका में इस सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है, इसलिए लोग इसे देखते ही भाग खड़े होते हैं. यही वजह है कि इस सांप के वीडियो को देख लोग हैरान हो रहे हैं.