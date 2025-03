VIDEO: सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू का क्यूट वीडियो वायरल, फैंस बोले- 'Same to Same'

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने और उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं. हाल ही में उनके छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद क्यूट अंदाज में नजर आ रहे हैं.

ट्रैक्टर पर दिखे छोटे सिद्धू, फैंस को आई भाई की याद

सिद्धू मूसेवाला के चाचा साहिबप्रताप सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में दिवंगत सिंगर के छोटे भाई शुभदीप सिंह सिद्धू अपने पिता बलकौर सिंह की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में नन्हा शुभदीप ट्रैक्टर की स्टियरिंग से खेलता नजर आ रहा है, वहीं परिवार के सदस्य उसे प्यार से निहारते दिख रहे हैं.

फैंस ने की मासूमियत की तारीफ, बोले - 'Same to Same'

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और फैंस ने इस पर जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने कमेंट किया, "Same to Same, बिल्कुल सिद्धू पाजी की तरह दिखते हैं." वहीं, एक अन्य ने लिखा, "रब राखा, यह छोटा सिद्धू बड़े होकर अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाएगा."

परिवार की खुशी में झलकी उम्मीद की किरण

सिद्धू मूसेवाला की असमय मौत से उनके परिवार और फैंस को गहरा आघात लगा था. लेकिन उनके छोटे भाई शुभदीप के इस वीडियो को देखकर लोग इसे परिवार के लिए नई उम्मीद और खुशियों का संकेत मान रहे हैं. वीडियो पर लगातार हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग मूसेवाला परिवार को अपने दिलों में बसाए हुए हैं.