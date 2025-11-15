अमेरिका के सिएटल के पास सील ने मौत को दिया चकमा, जान बचाने के लिए नाटकीय ढंग से नाव पर चढ़ी (Watch Viral Video)

नाटकीय ढंग से सील ने बचाई अपनी जान (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: अमेरिका में सिएटल (Seattle) के पास व्हेल (Whale) देखने के सैर पर निकले वन्यजीव फोटोग्राफर (Wildlife Photographer) ने एक हार्बर सील और किलर व्हेल के झुंड के बीच जीवन-मरण के एक असाधारण नाटक को कैद किया, जिसका अंत सील (Seal) द्वारा अपनी नाव के पिछले हिस्से पर चढ़कर भागने के साथ हुआ. यह दिलचस्प दृश्य कथित तौर पर सिएटल से लगभग 40 मील उत्तर-पश्चिम में सैलिश सागर (Salish Sea) में तब हुआ जब फोटोग्राफर चार्वेट ड्रकर (Charvet Drucker) ने कम से कम आठ ओर्का मछलियों को शिकार करते हुए देखा.

ड्रकर पास के एक द्वीप पर अपने घर के पास एक किराए की 20 फुट लंबी नाव पर सवार थीं, जब उन्होंने व्हेल को एक समन्वित संरचना में चलते, अपनी पूँछ हिलाते और पानी में चक्कर लगाते देखा. जूम लेंस की मदद से, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे एक हार्बर सील का पीछा कर रही थीं जो बेतहाशा भागने की कोशिश कर रही थी. उनकी एक तस्वीर में, जब ओर्का मछलियाँ पानी के ऊपर हवा में उड़ रही थीं, तो सील को कैद कर लिया गया, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने इस समुद्री स्तनपायी के अंतिम क्षणों को कैमरे में कैद कर लिया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: भूखी सील ने किया हमला तो बचने के लिए नाव पर भागी पेंग्विन, ऐसे बची उसकी जान

जान बचाने के लिए नाटकीय ढंग से नाव पर चढ़ी सील

View this post on Instagram A post shared by Charvet Drucker (@charvetd_photography)

हालांकि, पीछा करने की प्रक्रिया ने जल्द ही एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब सील ड्रकर की नाव की ओर तेजी से तैरने लगी. समुद्री सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, व्हेल को नुकसान पहुंचाने या उन्हें परेशान करने से बचने के लिए इंजन बंद कर दिया गया. कुछ ही सेकंड में, भयभीत सील नाव को तैरते हुए आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते हुए, पीछे के तैरने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर चढ़ गई. हालांकि वन्यजीव नियमों के अनुसार किसी भी तरह का शारीरिक हस्तक्षेप वर्जित है, फिर भी ड्रकर ने फिल्मांकन जारी रखा और सील द्वारा सीधे उसकी ओर देखने पर भावुक होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

अपनी परिष्कृत शिकार रणनीतियों के लिए मशहूर ओर्का व्हेल ने तुरंत पीछा नहीं छोड़ा. इसके बजाय, उन्होंने वेव-वाशिंग नामक एक तकनीक का इस्तेमाल करके सील को वापस पानी में धकेलने की कोशिश की, जिसका वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक से ही अध्ययन किया है. ड्रकर ने एक फुटेज रिकॉर्ड किया जिसमें व्हेल्स को नाव के खिलाफ लहरें पैदा करने के लिए समकालिक संरचनाओं में गोता लगाते हुए दिखाया गया था, जिससे सील कम से कम एक बार फिसलकर वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई.

लगभग 15 मिनट बाद, व्हेलों का झुंड आखिरकार तैरकर दूर चला गया. जब व्हेलें दिखाई नहीं दीं, तभी समूह ने इंजन चालू किया और सावधानी से किनारे की ओर बढ़े, ताकि सील को नाव पर ही रहने दिया जा सके. सुरक्षित तटीय क्षेत्र के पास पहुँचकर, सील स्वेच्छा से नाव छोड़कर पानी में वापस आ गई.

ड्रकर, जिन्होंने पहले भी मृत सील के जबड़े में फंसे ओर्का की तस्वीरें खींची हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि इस मुठभेड़ के दौरान उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा. हालांकि वह आमतौर पर बिग्स या क्षणिक ओर्का के प्राकृतिक शिकार का समर्थन करती हैं, जो अपने विविध आहार और मजबूत उत्तरजीविता सफलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने खुद को शिकार के लिए उत्साहित पाया.