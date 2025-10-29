सिर्फ 3 मिनट इंतजार करने पर भड़का Rapido ड्राइवर, महिला ने लगाया परेशान करने और धमकी देने का आरोप; Video हुआ वायरल
Woman says Rapido driver harassed her in Bengaluru : X/@miless_15

बेंगलुरु की रहने वाली एक युवती श्रेया के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसने फिर एक बार कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रेया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर वीडियो और पोस्ट शेयर कर Rapido ड्राइवर पर हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं. श्रेया के मुताबिक, उन्होंने अपने घर के बाहर Rapido बाइक बुक की थी. बाइक आने पर उन्हें चाबी खोजने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा. बस इतना होते ही ड्राइवर आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा, "आपका वेट नहीं करेंगे इधर." महिला ने बताया कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उन्हें डर के मारे तुरंत 20 रुपये देने पड़े.

ड्राइवर की सफाई

महिला के अनुसार, ड्राइवर कह रहा था कि, “मुझे हर मिनट के 3 रुपये ही मिलते हैं, इसलिए इंतजार नहीं करूंगा!”

महिला का कहना है कि रैपिडो ड्राइवर ने उसे परेशान किया

श्रेया ने यह भी दावा किया कि Rapido की सुरक्षा जांच या हेल्पलाइन राइड शुरू होने के बाद ही सक्रिय होती है. इससे महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर राइड शुरू होने से पहले विवाद हो जाए तो मदद कहां मिलेगी?

बेंगलुरु पुलिस ने क्या कहा?

श्रेया की पोस्ट वायरल होने पर बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनसे घटना का विवरण मांगा. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ड्राइवर की पहचान की जा रही है.