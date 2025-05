Pregnant Woman Dance Video: फुल टर्म प्रेगनेंट महिला ने 'डिंग डोंग डिंग' गाने पर किया जबरदस्त डांस, देखें वायरल वीडियो

जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली महिला अपने डांस मूव्स दिखाने के लिए वायरल हो रही है. वह लोकप्रिय कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर आदिल खान के साथ 'डिंग डोंग डिंग' गाने पर डांस करती नज़र आ रही हैं. सोनम दयाह एक डांसर, एक डॉक्टर और वर्तमान में एक होने वाली मां हैं जो जुड़वां बच्चियों की माँ बनने वाली हैं. वायरल वीडियो में डांस के दौरान उनके मूव्स ने कुछ दर्शकों को चिंतित कर दिया क्योंकि उन्हें यह खतरनाक लगा, कुछ ने बहादुर महिला की सरा` अन्य ने उसे लापरवाह करार दिया. लेकिन सोनम खुद एक डॉक्टर हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी में सही एक्सरसाइज और डांस को सेफ बताया. यह भी पढ़ें: Dance Near Kedarnath Temple: केदारनाथ मंदिर के पास तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

Is this safe for the child in womb?pic.twitter.com/BZvoWdUCIr

