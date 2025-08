FACT CHECK: स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर सरकार खाते में भेज रही ₹5000? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Photo- BJP INDIA/Facebook

Govt Is Not Offering Rs 699 – Rs 5,000 As Independence Day Giveaway: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक नया दावा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार हर नागरिक को ₹699 से ₹5,000 तक की रकम दे रही है. इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस पर क्लिक करके पैसा क्लेम किया जा सकता है. लेकिन जब इस वायरल मैसेज की हकीकत जांची गई, तो मामला पूरी तरह फर्जी निकला. इस वायरल लिंक को जब ध्यान से जांचा, तो पाया कि ये वेबसाइट असली सरकारी वेबसाइट की तरह बनाई गई है.

उसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाकर ऐसा दिखाया गया है कि यह भारत सरकार का कोई ऑफिशियल पोर्टल है.

स्वतंत्रता दिवस से ₹699 से ₹5,000 मिलने का फर्जी दावा वायरल

जांच में फर्जी निकला दावा

लेकिन जांच के बाद पता चला कि ये लिंक न तो किसी सरकारी वेबसाइट से जुड़े हैं और न ही सरकार की किसी योजना से. बल्कि यह एक फिसिंग (Phishing) वेबसाइट है, जो आपकी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स चुराने के मकसद से बनाई गई है.

सरकार ने नहीं किया ऐसा ऐलान

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बीजेपी या मुद्रा योजना की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह की किसी भी स्कीम की कोई घोषणा नहीं की गई है. ये पूरी तरह से अफवाह है.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे स्कैम

यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के फ्रॉड सामने आए हैं. पहले भी Amazon, Flipkart, TATA Group और Hermès जैसे बड़े ब्रांड्स के नाम पर इसी तरह के फर्जी मैसेज फैलाए जा चुके हैं.

क्यों होता है ऐसा?

ऐसे फर्जी मैसेज में लोगों को लालच दिया जाता है ताकि वो उस लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर आ सकता है या आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है.

क्या करें?

अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो उस पर बिल्कुल विश्वास न करें. लिंक पर क्लिक न करें और तुरंत उसे डिलीट कर दें. साथ ही ऐसे मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करने से बचें ताकि गलत जानकारी ना फैले.