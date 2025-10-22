OMG! दुनिया की सबसे महंगी आंख! दाईं आंख की रोशनी हुई कम तो शख्स ने उसमें जड़वा लिया बेशकीमती हीरा (See Viral Pics)

दुनिया की सबसे महंगी आंख (Photo Credits: X)

World's Most Expensive Artificial Eye Viral Pics: इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपकी आंखें सही सलामत हैं तो आप इस रंगबिरंगी दुनिया की खूबसूरती को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अगर आंखें (Eyes) नहीं हैं या फिर किसी कारण आंखों की रोशनी चली जाए तो दुनिया एकदम से बेरंग लगने लगती है. वहीं कहा जाता है कि अगर किसी की एक आंख की रोशनी कम हो जाए तो उसे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए. और एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, अमेरिका (US) के अलबामा (Alabama) में रहने वाले ज्वेलरी स्टोर के मालिक स्टेलर जोन्स ने अपनी दाहिनी आंख की रोशनी को बीमारी के चलते खो दी और उन्होंने उसकी जगह बेशकीमती हीरा (Diamond) लगवा लिया.

जी हां, स्टेलर ने हीरे से बनी आर्टिफिशिल आंख लगवा ली, जिसके बाद उनकी आंख दुनिया की सबसे महंगी आंख बन गई. उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल आंख में 2 कैरेट का असली डायमंड जड़वाया है. उनका कहना है कि अगर उन्हें नकली आंख लगवानी ही थी, तो क्यों न इसे अपने ज्वेलरी बिजनेस की पहचान बना दिया जाए. हीरे से जड़ी उनकी आर्टिफिशियल आंख की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या 'KBC17' में पहुंचे 10 साल के Ishit Bhatt ने कंडोम ब्रांड के साथ डील साइन कर ली है? वायरल दावा निकला फर्जी, जानें सच्चाई

बेशकीमती हीरे से जड़ी दुनिया की सबसे महंगी आंख

An Alabama jeweler who lost his eye replaced it with a 2 carat diamond set prosthesis pic.twitter.com/UrZlDxMfsL — Rogue Fashion (@rogue) March 21, 2025

बताया जाता है कि उन्होंने आंख बनाने वाले एक्सपर्ट जॉन लिम से कस्टम-मेड डायमंड आई तैयार करवाई. जब इस आंख पर रोशनी पड़ती है, तो वह सचमुच चमक उठती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुनिया की महंगी आर्टिफिशियल आंख (World's Most Expensive Artificial Eye) है. जॉन लिम ने बताया कि उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल आंखें बनाई हैं, लेकिन जोन्स की आंख सबसे कीमती और यूनिक है.