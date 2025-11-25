Mumbai: मुंबई के गोवंडी स्टेशन पर अश्लील इशारे करने वाले युवक को महिला ने जड़ा थप्पड़; वीडियो वायरल

मुंबई, 25 नवंबर: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक पुरुष को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देती है. आरोप है कि वह पुरुष उसे लगातार घूर रहा था और अश्लील इशारे कर रहा था. बताया जा रहा है कि यह घटना मुंबई की हार्बर लाइन पर स्थित गोवंडी रेलवे स्टेशन पर हुई. वायरल वीडियो को mumbai_tv ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. वीडियो की शुरुआत में महिला उस पुरुष को रिकॉर्ड कर रही होती है, जो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है. क्लिप में महिला कहती है कि वह व्यक्ति उसे गलत इशारे कर रहा था. उसका दावा है कि जब उसने दूसरी तरफ देखा, तो उस व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर से उसे पुकारा और अश्लील संकेत करता रहा. यह भी पढ़ें: Chhatarpur Shocker: नाबालिग का चुपके से बनाया वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल, युवक को पकड़कर लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया: VIDEO
महिला के अनुसार, रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद भी उसका बर्ताव नहीं बदला। कुछ देर बाद वह उसके पास जाती है, उससे बहस करती है और उसे थप्पड़ मार देती है. वीडियो में पुरुष सभी आरोपों से इनकार करता दिखाई देता है और कहता है, “मैंने कुछ नहीं किया.”महिला के आरोप सुनकर आसपास बैठे यात्री इकट्ठा हो जाते हैं. कुछ लोग बीच-बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला उसे लगातार डांटती रहती है. वह यह कहते हुए भी सुनी जा सकती है, “जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तब तुमने और भी गंदे इशारे करने शुरू कर दिए.”
वीडियो पर नेटिज़न्स ने महिला की साहसिक प्रतिक्रिया की सराहना की। एक यूज़र ने लिखा, “सही किया बेटा, स्ट्रॉन्ग लड़की।” एक अन्य ने कहा, “हर लड़की को उसकी तरह बहादुर होना चाहिए।” वहीं किसी ने टिप्पणी की, “बहादुर लड़की और बाकी लड़के भी, जो उसके समर्थन में आगे आए.”