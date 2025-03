Viral Video: बीच समंदर में गेंद फेंक कर बेलुगा व्हेल के साथ खेलता दिखा शख्स, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

Beluga Whale Viral Video: समंदर में रहने वाले प्राणियों में व्हेल एक विशालकाय मछली है, जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं. अन्य स्तनधारी प्राणियों की तरह व्हेल हवा में सांस लेती है और उसका खून गर्म होता है. व्हेल की गर्दन बहुत लचीली होती है, जो तैरते समय गोल घूम सकती है. सोशल मीडिया पर भी व्हेल से जुड़े कई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जिसे देख रोमांच का एहसास होता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें नाव पर सवार एक शख्स बीच समंदर में गेंद फेंककर बेलुगा व्हेल (Beluga Whale) के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है. बेलुगा व्हेल के साथ 'फेच द बॉल' गेम खेल रहे शख्स का यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कोई बड़ी बात नहीं, बस एक आदमी बेलुगा व्हेल के साथ खेल रहा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: बोटिंग के दौरान शख्स को निगल गई हंपबैक व्हेल, फिर जो हुआ... नजारा देख आंखों पर नहीं होगा यकीन (Watch Viral Video)

समंदर में बेलुगा व्हेल के साथ खेलता दिखा शख्स

No big deal; just a guy playing fetch with a beluga whale...😮 pic.twitter.com/XcqFNpUK88

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 7, 2025