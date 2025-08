FACT CHECK: भारत-अमेरिका के रिश्तों में आई खटास, क्या मोदी सरकार ने ट्रंप को दी चेतावनी? जानें सच्चाई

India US Trade Dispute Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके आर्थिक रवैये में बदलाव नहीं आया तो कुछ द्विपक्षीय समझौतों को रद्द किया जा सकता है. इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट्स में ये भी लिखा था कि भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली टैरिफ छूट की समीक्षा शुरू कर दी है. लेकिन अब इस खबर की सच्चाई सामने आ गई है. @MEAFactCheck ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है.

विदेश मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ऐसा कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है. यह खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने के मकसद से फैलाई गई थी.

This is FAKE News! #MEAFactCheck https://t.co/3dyvVcOYtA

Fake News Alert!

This is FAKE News. No such statement made.#MEAFactCheck https://t.co/SzlPw0qOnu

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) August 3, 2025