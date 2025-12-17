साइक्लिंग हादसे में बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए जोखिम में डाली अपनी जान, देखें दिल को छू लेने वाला Viral Video

छोटे भाई को बचाने के लिए बड़े भाई ने जोखिम में डाली जान (Photo Credits: X)

Viral Video: भाईचारे की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. दरअसल, असाधारण हिम्मत दिखाने वाली एक दिल को छू लेने वाली घटना पास के CCTV कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 11 दिसंबर 2025 की तारीख वाले इस फुटेज में दो छोटे भाई पहाड़ी सड़क के पास एक बगीचे जैसी जगह पर अपने घर के बाहर साइकिल (Cycle)चला रहे हैं, तभी अचानक एक हादसा होता है जो लगभग एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाता है.

वीडियो में छोटा भाई (Younger Brother) अपनी साइकिल से कंट्रोल खो देता है और खतरनाक तरीके से सड़क के किनारे की ओर फिसल जाता है, जो एक गहरे गड्ढे में गिरती है. कुछ ही सेकंड में, स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, जिससे किसी को भी रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता. बिना एक पल की भी देरी किए, बड़ा भाई (Elder Brother) अपनी जान जोखिम में डालकर आगे कूदता है और अपने भाई को बचाने के लिए सीधे गड्ढे में कूद जाता है. यह भी पढ़ें: Saharanpur: पानी के कारण स्कूल वैन सड़क पर रुकी, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को पार करवाया उफनता नाला, सहारनपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

इस ड्रामैटिक क्लिप में बड़े लड़के की समझदारी और जन्मजात बहादुरी दिखती है, जब वह अपने छोटे भाई को बचाने के लिए सीधे कूद गया. यह वीडियो तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गया है, जिससे देखने वाले इमोशनल हो गए हैं और बड़े भाई के निस्वार्थ काम की खूब तारीफ कर रहे हैं.

नेटिजन्स इस घटना को भाई-बहनों के बीच के रिश्ते का एक मजबूत सबूत बता रहे हैं और कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह बिल्कुल सही दिखाता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई-बहन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. यह वायरल क्लिप हिम्मत, सहज प्रवृत्ति और बिना शर्त प्यार की एक दिल को छू लेने वाली याद दिलाती है, जिसे एक ऐसे पल में कैद किया गया है जिसका नतीजा बहुत अलग हो सकता था.