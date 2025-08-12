Saharanpur: पानी के कारण स्कूल वैन सड़क पर रुकी, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को पार करवाया उफनता नाला, सहारनपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश: देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू है. ऐसे में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है. कई जगहों पर कच्चे रास्तों के छोटे नालों में भी पानी काफी ज्यादा बह रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक नाले तेज बहाव के चलते स्कूल बस को सड़क पर ही रोका गया और बच्चों को पानी के तेज बहाव से लोगों ने अपनी जान पर खेलकर गोद में उठाकर बाहर निकाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की नदी नाले उफान पर है और कई जगहों पर ब्रिज के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन ठप्प हो चूका है.

इस मानसून में लोगों के नदी,नालों में बहने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rajasthan: पानी के तेज बहाव में स्कूल वैन फंसी, पेड़ पर चढ़े छात्र, पुलिस और NDRF की टीम ने किया रेस्क्यू, राजस्थान के राजसमंद का VIDEO आया सामने

बच्चों को पार करवाया नाला

पानी में से पहले रुकी स्कूल वैन

सहारनपुर में एक स्कूल बस को पानी के तेज बहाव के कारण सड़क पर ही रोकना पड़ा. आगे का रास्ता पूरी तरह डूबा हुआ था और बहाव इतना तेज था कि वाहन को आगे बढ़ाना खतरनाक साबित हो सकता था. इस स्थिति में लोगों ने बिना समय गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बस से बाहर निकाला. कई लोगों ने बच्चों को गोद में उठाकर पानी के पार पहुंचाया, ताकि वे सुरक्षित अपने घर जा सकें.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. जिसे हजारों लोग देख चुके हैं और कई ने स्थानीय लोगों की बहादुरी की सराहना की है.मानसून के इस दौर में प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव, पुलों पर पानी और रास्तों के टूटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें.