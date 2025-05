Fake News: बेलगावी में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर हमला? कर्नाटक पुलिस ने वायरल खबर को बताया फर्जी

मुंबई, 14 मई: बेलगावी के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक झूठी पोस्ट का जोरदार खंडन किया है, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि आरएसएस समर्थकों ने कर्नाटक में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर में तोड़फोड़ की. पोस्ट, जिसे बाद में हटा दिया गया ने पाकिस्तान के साथ तनाव की पृष्ठभूमि में अशांति पैदा करने की कोशिश की. बेलगावी के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया, "यह फर्जी खबर है." मैं बेलगावी के एसपी के रूप में इस झूठी सूचना को बनाने और पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को इसे तुरंत हटाने की सलाह देता हूं." फर्जी पोस्ट अनीस उद्दीन नामक एक अकाउंट से शुरू हुई, जिसका स्थान ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा बताया गया था. यह भी पढ़ें: मुख्तार अब्बास नकवी ने सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री को ‘बेवकूफ’ करार दिया

31 फ़ॉलोअर्स और 405 फ़ॉलोड वाला यह अकाउंट अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में कंटेंट शेयर करता है. इसके कवर फ़ोटो में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना, वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें हैं.

This is a fake news. As SP of the Belagavi i would like to warn the persons involved in ceeating this post which is fake to delete it immediately.

— Bheema, IPS (@Bheemas007) May 13, 2025